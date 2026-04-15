Beşikdüzü'nde köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümü kutlandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde köy enstitülerinin 86. kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.



Beşikdüzü Belediyesi, Öğretmen Okulları Derneği ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Şubesince, Doğu Gözaçan Kültür Parkı'nda etkinlik düzenlendi.



Etkinlik kapsamında açılan sergide, Beşikdüzü Köy Enstitüsü'nde çekilen fotoğraflar ile köy enstitüsüyle ilgili kitaplar tanıtıldı.



Etkinliğe, Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem ile çok sayıda öğretmen ve vatandaş katıldı.







