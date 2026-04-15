        Trabzon'da TÜGVA GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası başladı

        Trabzon'da TÜGVA GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası başladı

        Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Trabzon'da TÜGVA GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası başladı

        Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası başladı.

        Faroz Futbol Sahası'nda 20 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek turnuvada konuşan Vali Tahir Şahin, kentin sporun her alanında olduğu gibi futbolun da öncüsü olmaya devam ettiğini söyledi.

        Bu tür etkinliklerin gençlere sadece spor yapmayı değil, aynı zamanda disiplinli olmayı, birlikte hareket etmeyi öğreten çok değerli organizasyonlar olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Temennimiz karakterli, duruş sahibi, hedefleri olan bir gençliktir. Rabbim sizlere sağlam bir duruş, güçlü bir irade ve anlamlı bir dava bilinci nasip etsin. Bu güzel coğrafyada, ülkemize hayırlı hizmetler yapmayı sizlere lütfetsin." dedi.

        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Orhan ise turnuvaları yalnızca spor yapmak için değil, aynı zamanda bir gençlik hareketi olarak TÜGVA çatısı altında 81 ilde yürüttüklerini dile getirdi.

        Yaz okullarında yüz binlerce gence ulaştıklarını aktaran Orhan, "Bu birlik ve beraberliği her zaman güçlü bir şekilde hissettik. 1 Ocak sabahında Filistin'e destek için düzenlenen programda da gördük ki farklı düşüncelerden, farklı takımlardan insanların aynı noktada buluşabilmesinin arkasında güçlü bir teşkilat emeği vardır. Bu anlamda Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Trabzon'da da büyük bir özveriyle çalışan TÜGVA teşkilatımızı özellikle tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü de turnuvaya 20 takım ve 220 sporcunun katıldığını söyledi.

        Üçüncü, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan, birlik ve beraberliği güçlendiren, barışı ve kardeşliği pekiştiren önemli bir güç olduğuna işaret ederek, "Hepimiz bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyon Trabzon'dan çıkacaktır ve yine final maçında hep birlikte burada buluşarak bu güzel heyecana ortak olacağız." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından 21 Nisan'a kadar devam edecek turnuvanın açılış maçı, Vali Tahir Şahin'in santra vuruşuyla başladı.

        Programa AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, TÜGVA Trabzon İl Temsilcisi Hakan Özgören, sporcular ve vatandaşlar katıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

