        Trabzon'da "Türkiye Ormancılık Yarışmaları" başladı

        Trabzon'da "Türkiye Ormancılık Yarışmaları" başladı

        Türkiye Ormancılık Yarışmaları (TOY 2026) Karadeniz bölge elemeleri Trabzon'da başladı.

        Giriş: 15.04.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Araklı ilçesindeki Turup mevkisinde gerçekleştirilen yarışlara, Trabzon, Artvin, Erzurum, Giresun, Amasya ve Sinop'tan gelen 14'er kişilik ekipler katıldı.

        Yarışmacılar yangın, koşu ve orman ürünlerinin üretim ile satış sürecini kapsayan işletme pazarlama mesaha işleri parkurlarında mücadele etti.

        Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, yaptığı konuşmada, yarışmalara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Yarışmacılara başarılar dileyen Yılmaz, "Güzel bir havada, Trabzon'da hep beraber ormancılığın, orman faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha tüm bölgeye, tüm Türkiye'ye ilan etmiş oluyoruz. Bu tür yarışmalar aynı zamanda gelecek nesillerimizin ormancılık konusunda, yeşil vatan konusunda bilinç düzeyinin artmasına da önemli katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Araklı Kaymakamı Mehmet Ali Uzun da bölge yarışlarında birinci olan ekibin Türkiye finallerine gideceğini söyledi.

        Turup mevkisinin Doğu Karadeniz'de eşsiz bir yer olduğuna dikkati çeken Uzun, şunları kaydetti:

        "Turup mevkisi, turistik potansiyelini hayata geçirmeye çalıştığımız bir yer. Bu sene ormanla ilgili koyduğumuz iki hedef vardı. Birincisi Turup mevkisini halkımızın daha iyi istifadesine sunabilmek ki belediyemiz ve orman teşkilatımız bu konuda çalışmalarına devam ediyor. İkincisi de anız yakma alışkanlığını sıfıra indirebilmek."

        Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz ise "Burada ormancılığın yaptığı işleyişlerin örneği niteliğinde bir yarışma düzenleyeceğiz. Ekip olarak çalışabilmenin pratiğini kazanmak, yarışırken beraber iş ve işlemlerimizin teorisini geliştirmek amacıyla bu olimpiyatları yapacağız." dedi.

        Orman Bölge Müdürü yardımcılarının jüri olduğu yarışma, yarın düzenlenecek silvikültür ve oryantiring parkurlarının ardından tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

