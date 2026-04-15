Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Kadına yönelik şiddet mağdurlarının başvuracağı yöntemler tiyatro sahnesinde

        Kadına yönelik şiddet mağdurlarının başvuracağı yöntemler tiyatro sahnesinde

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da farklı birimlerde görev yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin rol aldığı tiyatro oyununda, kadına yönelik şiddetle mücadeledeki yasal destek mekanizmaları anlatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Kadına yönelik şiddet mağdurlarının başvuracağı yöntemler tiyatro sahnesinde

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da farklı birimlerde görev yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin rol aldığı tiyatro oyununda, kadına yönelik şiddetle mücadeledeki yasal destek mekanizmaları anlatılıyor.

        İl Müdürlüğü ile Türk Kadınlar Konseyi Derneği Trabzon Şubesi işbirliğiyle sahnelenen "Mümkün" isimli tiyatro oyununda kadın konukevinden hizmet alan üç kadının yaşadıkları senaryolaştırılarak, Alo 183 Sosyal Destek Hattı, elektronik kelepçe ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamalarına dikkat çekiliyor.

        Trabzon Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen provalar sonucunda kurumda çalışan 8 personelin hazırlandığı oyun, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde iki kez seyircisiyle buluştu.

        İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, AA muhabirine, müdürlük ve Türk Kadınlar Konseyi Derneği Şubesince hazırlanan oyunun, ilde görev yapan personel tarafından sahnelendiğini söyledi.

        Mollaoğlu, oyunda, özellikle kadına yönelik şiddetle mücadelede başvurulacak yasal mekanizmaları ve bu kapsamda verilecek sosyal destek hizmetlerinin anlatıldığını ifade ederek, amaçlarının özellikle kamunun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadına yönelik şiddetle ilgili mekanizmalarda önleyici ve koruyucu faaliyetlerinin sanatın gücüyle sahneye uyarlandığını aktardı.

        Özellikle toplumdaki farkındalığı artırma noktasında oyunun önemli bir mesaj taşıdığını anlatan Mollaoğlu, yerel bazda hem belediyelerden hem de üniversitelerden talepler geldiğini ve artık oyunu projelendirerek, Türkiye'de daha fazla kitleye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

        Mollaoğlu, farklı zamanlarda sahnelenen oyunu 600 seyircinin izlediğini dile getirerek, "Daha geniş kitlelere ulaştırabilirsek, bu farkındalığı daha fazla artırabiliriz diye düşünüyorum." diye konuştu.

        Oyunda şiddeti önleme, önleyici mekanizmaları ortaya koyma ve önleyici mekanizmaların farkındalığını artırarak kişileri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Mollaoğlu, emeği geçen personeline ve oyunun yönetmeni Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncusu Faik Gürbüzlü'ye teşekkür etti.

        - Yasal mekanizmalar oyunla öğretiliyor

        İl Müdür Yardımcısı Seha Sağlam, kurumdaki personel arasında gönüllülük esasına dayanarak rol alabilecek kişilerle oyunu sahneye koyduklarını ve kendisinin de eşine şiddet uygulayan "Cemil" isimli karakteri canlandırdığını ifade etti.

        Sağlam, oyunun provalarını heyecanla sürdürdüklerini dile getirerek, uygun görüldüğü takdirde Bakanlık bünyesinde de oyunu sahnelemek istediklerini söyledi.

        İzleyenlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Sağlam, "Tamamen olayların içinde olan, şiddet olaylarını uygulayan faillere birebir tanık olup, o gruplarla çalışan personel olarak zaten yaşanmış hikayeleri birebir gözlemlediğimiz için çok kolay adapte olup, kendimizi o rollere sokabildik." dedi.

        Oyunda avukatı oynayan Şube Müdürü Ayten Akyıldız da özel ve farklı bir deneyim yaşadıklarını aktararak, "Teorik bilgiler bazen havada kalabiliyor, anlaşılır olamayabiliyor, amacımız daha kısa ve pratik bilgilerle özellikle dezavantajlı grupların bu anlamda dikkatini çekebilmekti. Bir nebzede olsa bunu yaptığımızı düşünüyoruz." dedi.

        Akyıldız, oyunu izleyen kadınlardan bazılarının kendilerine ulaşarak yardım talebinde bulunduklarını belirterek, oyunun mağdur kişilere destek sağlamak adına önemli bir amaç taşıdığına inandığını ifade etti.

        Kendilerine ulaşamayan veya maddi imkansızlıklar dolayısıyla tiyatro deneyimi yaşayamayan kırsaldaki kişilere de ulaşmak istediklerini ifade eden Akyıldız, "Umarım herkese de bu konuda bilgilendirici niteliği taşımıştır. Herkeste üzerine düşen görevi yapmasını ümit ediyoruz." dedi.

        Çocuk Destek Merkezinde görevli Esra Ayyıldız, canlandırdığı "Züleyha" karakteri hakkında bilgi vererek, üç kadının da ortak noktasının şiddetten ve güvensiz bir hayattan kaçıp, devletin kollarında hayat bulmaya çalışması olduğunu söyledi.

        Ayyıldız, şiddete maruz kalan bir kadını oyunda bile olsa canlandırmanın kendisini üzdüğünü anlatarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bütün şehirlerdeki birimlerin kendilerine yardımcı olmasını beklediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Kaldırım taşı silah sayıldı!
        Kaldırım taşı silah sayıldı!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Kararı duyan babası kalp krizinden öldü!
        Kararı duyan babası kalp krizinden öldü!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932'de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi

