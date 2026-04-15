Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları önünde iyi grafik sergiliyor

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir'i 19 Nisan Pazar günü konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında genel olarak iyi bir grafik sergiliyor.



Ligde geride kalan 29 haftada topladığı 64 puanla Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, şampiyonluk yolunda çıkacağı önemli karşılaşmaya odaklandı.



Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 12 müsabaka oynayan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.









- İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlar



Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçını kazandı.



Trabzonspor, 5. haftada uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakada Fenerbahçe'ye İstanbul'da 1-0 mağlup oldu.



Ligin 7. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, 11. haftada Galatasaray deplasmanında sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.



Sezonun 13. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor, 16. haftada Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.



Ligin 19. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 yenen Trabzon temsilcisi, söz konusu rakiplere karşı ikinci yenilgisini yine Fenerbahçe karşısında evinde 3-2'lik sonuçla yaşadı.



Karadeniz ekibi, daha sonra Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-1, ikas Eyüpspor'u İstanbul'da 1-0 yendikten sonra Galatasaray'ı da 2-1 mağlup etmeyi başardı.









- 64 puanın 26'sını İstanbul takımlarından aldı



Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında hanesine 26 puan yazdırırken 10 puan yitirdi.



Ligde 64 puanı bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 40'ını elde etti.



Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 12 karşılaşmada 2,16 puan ortalaması tutturdu.



Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 24 gol atarken maç başına 2 gol ortalaması yakaladı.









- RAMS Başakşehir ile 3. kez karşılaşacak



Trabzonspor, bu sezon RAMS Başakşehir ile 3. kez karşılaşacak.



Bordo-mavililer, Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 4-3 kazanırken Ziraat Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda 4-2 galip gelmişti.



Rakibi karşısında iki karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 8 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.













