        Trabzon'da "5. Uluslararası Tiyatro Festivali" devam ediyor

        Trabzon'da düzenlenen "5. Uluslararası Tiyatro Festivali" çeşitli etkinlikler ve oyunlarla sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Tiyatrolar Birliği, Karadeniz Tiyatro Kooperatifi ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen festivalde her gün farklı temalarda sahnelenen yerli ve yabancı oyunlar, tiyatroseverler tarafından beğeniyle izleniyor.

        Festivale Samsun'dan katılan Sanat Tiyatrosu oyuncusu Yaşar Gündem'in, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahnelediği "Kuvayi Milliye Destanı" isimli oyun tiyatroseverler tarafından ilgi gördüğü ifade edildi.

        Tiyatroseverlerin, Kuvayi Milliye sürecini simgeleyen dekor ve kostümlerin kullanıldığı oyununun her anını merak ve heyecan içerisinde izlediği belirtildi.

        Oyunun sonunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat Şube Müdürü Mustafa Karaosmanoğlu'nun, tiyatrocu Yaşar Gündem'e plaket verdiği kaydedildi.

        Festival, Giresun'dan "Kayıp Oyuncular" isimli tiyatro grubunun Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde bu akşam saat 20.00'de sahneleyecek "Dış Ses" isimli oyunla devam edecek.

        Türk tiyatroseverleri yabancı tiyatro oyunları ve oyuncularıyla buluşturan, yerli ve yabancı tiyatro gruplarının kültürel alışveriş içinde bulunduğu festival 25 Nisan'a kadar devam edecek.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

