Trabzon'da "5. Uluslararası Tiyatro Festivali" devam ediyor

Trabzon'da düzenlenen "5. Uluslararası Tiyatro Festivali" çeşitli etkinlikler ve oyunlarla sürüyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Tiyatrolar Birliği, Karadeniz Tiyatro Kooperatifi ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen festivalde her gün farklı temalarda sahnelenen yerli ve yabancı oyunlar, tiyatroseverler tarafından beğeniyle izleniyor.



Festivale Samsun'dan katılan Sanat Tiyatrosu oyuncusu Yaşar Gündem'in, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahnelediği "Kuvayi Milliye Destanı" isimli oyun tiyatroseverler tarafından ilgi gördüğü ifade edildi.



Tiyatroseverlerin, Kuvayi Milliye sürecini simgeleyen dekor ve kostümlerin kullanıldığı oyununun her anını merak ve heyecan içerisinde izlediği belirtildi.



Oyunun sonunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat Şube Müdürü Mustafa Karaosmanoğlu'nun, tiyatrocu Yaşar Gündem'e plaket verdiği kaydedildi.



Festival, Giresun'dan "Kayıp Oyuncular" isimli tiyatro grubunun Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde bu akşam saat 20.00'de sahneleyecek "Dış Ses" isimli oyunla devam edecek.



Türk tiyatroseverleri yabancı tiyatro oyunları ve oyuncularıyla buluşturan, yerli ve yabancı tiyatro gruplarının kültürel alışveriş içinde bulunduğu festival 25 Nisan'a kadar devam edecek.













