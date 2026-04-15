KTÜ'lü öğrenciler "geleceğin süper hızlı ulaşım sistemi" üzerinde çalışıyor

ENES SANSAR - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri "geleceğin süper hızlı ulaşım sistemi" olarak tanımlanan vakum tüpünde manyetik hızlı tren (hyperloop) teknolojisi üzerine çalışıyor.



TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda 2024 ve 2025'te Türkiye şampiyonluğu yaşayan "KTÜ Fırtına Creatiny Hyperloop Takımı" birçok uluslararası yarışmaya da katılıp yurt dışında bu konu üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi oldu.



KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Halil Bahadır Dikici, AA muhabirine, hyperloop üzerine Türkiye'de yapılan çalışmalara öncülük etmeye çalıştıklarını söyledi.



Bu teknoloji üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Dikici, "Bu sistem 2013 yılında ortaya atılmış bir sistem. Manyetik alanı kullanarak temassız bir şekilde hareket sağlıyor. Bu sistemin ilerleyen dönemlerde hayata geçtiği zaman hedefi vakumlu bütünler içerisinde hava direnci olmadan, sıfır sürtünmeyle ilerlemek" dedi.



Dikici, "Vakumlu tüp içinde hareket eden manyetik hızlı trenin 1200 km/saat gibi hızlara çıkması hedefleniyor. Biz de bunun şu anda daha ilk baştaki prototip aşamalarının çalışmalarını yürütüyoruz. Hala hayata geçmiş bir sistem söz konusu değil. Türkiye'de de çalışmalara öncülük etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Günümüzde kullanılan manyetik raylı trenlerde çok geniş bir alana elektrik vermek zorunda kalındığını dile getiren Dikici, üzerine çalıştıkları sistemde aracı elektriklenme olmadan itki kuvvetiyle çalıştırmaya yöneldiklerini ifade etti.



Dikici, TEKNOFEST'in kendileri için çok önemli bir yarışma olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Yarışmadan çok aslında bir festival. Türkiye'nin gelecek nesillerini yetiştirebilmesi adına yapılmış bir festival. Biz buraya tamamen milli benlik ruhlarımızla katılıyoruz. İlerleyen süreçlerde ülkemize ne katabiliriz düşüncesiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hal böyle olunca orada çalışmaları yürüttüğümüz için çok mutlu ve memnunuz. Bizim hedefimiz kesinlikle şampiyon olmak değil, hedefimiz milli teknoloji hamlesine bir şeyler katabilmek. Şu anki durumda çalışmalarımızın iyi olduğunu görmemiz adına şampiyonluk iyi bir gösterge, bundan ötürü de çok memnunuz."



Şimdi olmasa bile ileride bu teknolojinin tamamen hayata geçeceğini ifade eden Dikici "İmkansız diye bir şey yok, buna en güzel örneği şöyle verebiliriz: bundan 20 sene öncesine gittiğimiz zaman telefonların, internetin böyle bir boyuta gelebileceği tahmin edilemiyordu. Hayata geçmesinin önünde çok büyük engeller ve sıkıntılar var ama bunları aşmaya çalışıyoruz. Yakın gelecekte değil ama yaklaşık 25-30 senelik gelecekte hayata geçeceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.



Dikici, çalışmaları kendi imkanlarıyla yaptıklarını, en büyük destekçilerinin ise Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve ekibi olduğunu kaydetti.



Bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Metehan Akbulut da araçta farklı sensörleri aynı anda çalıştırdıklarını dile getirerek, "Aracın üzerindeki değerleri -sıcaklık değerleri olsun, basınç değerleri olsun- tünel içerisinde kaçıncı metrede olduğunu, durumunun ne olduğunu izleyen bir sistemi yazmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



Akbulut, gelecekte ulaşımın çok daha hızlı olacağına dikkati çekerek "Bu teknoloji büyük bir teknoloji çünkü uzun mesafelerin çok hızlı bir şekilde aşılmasını sağlayacak bir teknoloji." dedi.

