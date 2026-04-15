        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da sezon boyunca 21 bin 306 ton 745 kilogram hamsi avlandı

        Trabzon'da sezon boyunca 21 bin 306 ton 745 kilogram hamsi avlandı

        Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, 2025-2026 av sezonunda Trabzon'da 21 bin 306 ton 745 kilogram hamsi avlandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül 2025'te gırgır avcılığıyla başlayan 2025-2026 av sezonunun ardından 15 Nisan itibarıyla tüm denizlerde trol, gırgır ağları için genel av yasağının başladığını belirtti.

        Hamsi avcılığında kota ve üretim planlamasının uygulanmasına ilişkin faaliyetleri kentte yakından takip ettiklerini aktaran Kaplan, 2025-2026 sezonunda Trabzon'da 96 balıkçı gemisiyle 21 bin 306 ton 745 kilogram hamsi avlandığını ifade etti.

        Kaplan, avlanan ürünlerin denetimlerini deniz ve iç sularda, karaya çıkış noktalarında, yol güzergahında, balık halinde ve perakende satış yerlerinde titizlikle gerçekleştirdiklerini vurguladı.

        Sezon boyunca ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalıştıklarını ve il genelinde 1946 denetim yaptıklarını belirten Kaplan, kontrollerde 39 aykırılık tespit edildiğini ve 1 milyon 998 bin 501 lira idari para cezası uygulandığını kaydetti.

        Trabzon'un su ürünleri avcılığındaki önemine dikkati çeken Kaplan, "Balıkçılarımızın sezon boyunca kurallara riayet ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Bu duyarlılık, hem sektörümüz hem de denizlerimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir avcılık, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Antalya'dan kopamıyor
        Antalya'dan kopamıyor
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, RAMS Başakşehir FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, RAMS Başakşehir FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Şanlıurfa'daki okul saldırısı Trabzon ve çevre illerde protesto edildi
        Şanlıurfa'daki okul saldırısı Trabzon ve çevre illerde protesto edildi
        Beşikdüzü'nde köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Beşikdüzü'nde köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'da akademisyenler ve iş dünyası markalaşmayı görüşecek
        Trabzon'da akademisyenler ve iş dünyası markalaşmayı görüşecek
        Trabzonspor'da Onuachu, Muçi ve Batagov müjdesi
        Trabzonspor'da Onuachu, Muçi ve Batagov müjdesi
        Kamyonetiyle 100 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti
        Kamyonetiyle 100 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti