Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Filistin'de yaşayan 18 yaşındaki ressamın eserleri Trabzon'da sergilendi

        Filistin'de yaşayan 18 yaşındaki ressam Hüseyin el Carcarvi'nin, internet üzerinden ulaştırdığı resimlerinin bir araya getirilmesinden oluşturulan sergi Trabzon'da açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 20:29 Güncelleme: 02.10.2024 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filistin'de yaşayan 18 yaşındaki ressamın eserleri Trabzon'da sergilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Filistin'de yaşayan 18 yaşındaki ressam Hüseyin el Carcarvi'nin, internet üzerinden ulaştırdığı resimlerinin bir araya getirilmesinden oluşturulan sergi Trabzon'da açıldı.

        Gazze'nin Deir el-Balah şehrinde yaşayan 18 yaşındaki Filistinli ressam Carcavi, bir süre önce iletişime geçtiği Trabzon Altınoluk Derneği Başkanı Kadir Bekar'a, yapmış olduğu resimlerin fotoğraflarını internet üzerinden gönderdi.

        Bekar, savaşı, yaşamı ve umudu anlatan ressamın eserlerini Trabzon Büyükşehir Belediyesi organizesinde bir araya getirerek Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'ndeki sergi ile insanların beğenisine sundu.

        Serginin açılışında konuşan Bekar, Carcavi'nin savaşın tam ortasında yer aldığını belirterek, buna rağmen eserlerinin sergileniyor olmasından büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

        Kendisinin birkaç kez Gazze'de sergi açmasına rağmen uluslararası anlamda ilk sergisini de sanatseverlerle buluşturduğunu aktaran Bekar, "Bizim için memnuniyet verici bir durum. Oradaki sıkıntı ve zorlu süreç içerisinde onlara bir nebze umut olmak adına burada bir çaba göstermek bizi mutlu etti. Çünkü resimlere baktığımızda oradaki hüznü, direnişi ve mücadeleyi görüyoruz. Aynı zamanda umudu da görüyoruz. Bu süreçte hepimiz gözyaşı döktük ve üzüldük ama aynı zamanda umudu taşıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saldırıdan sonra açıklama
        Saldırıdan sonra açıklama
        Sığınakta dua ettiler
        Sığınakta dua ettiler
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Trabzonsporlu futbolcu Denswil'de kas yaralanması tespit edildi
        Trabzonsporlu futbolcu Denswil'de kas yaralanması tespit edildi
        Doğu Karadeniz'de yağışlar son 2 yılda uzun yıllar ortalamasının üzerinde g...
        Doğu Karadeniz'de yağışlar son 2 yılda uzun yıllar ortalamasının üzerinde g...
        Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Yazıcı: Saha içindeki başarılarımızı kalıc...
        Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Yazıcı: Saha içindeki başarılarımızı kalıc...
        Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı'nın güçlü mali yapı hed...
        Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı'nın güçlü mali yapı hed...
        Trabzonspor, Hatayspor maçında ilk peşinde
        Trabzonspor, Hatayspor maçında ilk peşinde