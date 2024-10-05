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        Trabzon ve Ordu'da "Filistinli Çocuklar için Çiz" etkinliği düzenlendi

        Trabzon ve Ordu'da çocuklar, Filistin'deki akranları için resim çizdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 16:26 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:30
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        Trabzon ve Ordu'da "Filistinli Çocuklar için Çiz" etkinliği düzenlendi
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        Trabzon ve Ordu'da çocuklar, Filistin'deki akranları için resim çizdi.

        Yetim Vakfı öncülüğünde, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda "Filistinli Çocuklar için Çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinliğe katılan çocuklar, aileleri ile birlikte yere serilen 100'er metrelik 3 kağıda guaj, pastel ve sulu boyalarla Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra kalp ve çiçek gibi resimler yaptı.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Trabzon Şubesi Yetim Birimi Sorumlusu Emine Yeni, çocukların duygularını aktarmaları için güzel bir etkinlik yapıldığını söyledi.

        Yeni, Filistin'de bir katliam yaşandığını belirterek, "Bu katliamı elimizden geldiği kadar duyurmak istiyoruz." dedi.

        Kızı ile etkinliğe katılan Melek Önal ise Filistin'de yaşananlara resim yaparak tepki koyduklarını ifade etti.

        Ordu'daki etkinlik ise Ceren Özdemir Meydanı'nda gerçekleştirildi.

        Çocuklar, balonlarla süslenen alanda resim çizdi.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Ordu Şubesi Başkanı Recep Gürler, Gazze'de devam eden bir zulüm olduğuna işaret ederek, "Bu zulüm konusunda farklı bir bakış açısı oluşsun istedik. Her zaman yürüyüş gibi etkinlikler olmasın, çocuklarda da bir farkındalık oluşturmayı amaçladık." diye konuştu.

        Mustafa Çetinkaya ise kızıyla etkinliğe katıldığını anlatarak, "Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Umarım son bulur artık, her şey biter." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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