Trabzon ve Ordu'da "Filistinli Çocuklar için Çiz" etkinliği düzenlendi

Trabzon ve Ordu'da çocuklar, Filistin'deki akranları için resim çizdi.

Yetim Vakfı öncülüğünde, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda "Filistinli Çocuklar için Çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan çocuklar, aileleri ile birlikte yere serilen 100'er metrelik 3 kağıda guaj, pastel ve sulu boyalarla Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra kalp ve çiçek gibi resimler yaptı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Trabzon Şubesi Yetim Birimi Sorumlusu Emine Yeni, çocukların duygularını aktarmaları için güzel bir etkinlik yapıldığını söyledi.

Yeni, Filistin'de bir katliam yaşandığını belirterek, "Bu katliamı elimizden geldiği kadar duyurmak istiyoruz." dedi.

Kızı ile etkinliğe katılan Melek Önal ise Filistin'de yaşananlara resim yaparak tepki koyduklarını ifade etti.

Ordu'daki etkinlik ise Ceren Özdemir Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Çocuklar, balonlarla süslenen alanda resim çizdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Ordu Şubesi Başkanı Recep Gürler, Gazze'de devam eden bir zulüm olduğuna işaret ederek, "Bu zulüm konusunda farklı bir bakış açısı oluşsun istedik. Her zaman yürüyüş gibi etkinlikler olmasın, çocuklarda da bir farkındalık oluşturmayı amaçladık." diye konuştu.