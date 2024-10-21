Trabzonspor, kızı ve torunuyla maçlara giden anneannenin hikayesini paylaştı

Trabzonspor Kulübü, 70 yaşındaki kadın taraftarın kızı ve torunuyla birlikte takıma olan sevgisini anlatan bir klip yayımladı.

Bordo-mavili kulübün X sosyal medya hesabından "Trabzonspor tutkusu nesilden nesile aktarılan bir mirastır." başlığıyla yayımlanan video, kısa sürede taraftarların beğenisini topladı.

Kızı Güller ve torunu Miray Dülger ile Papara Park'a giden Menşure Ayyıldız, gençliğinde çalıştığı işyerinden izin alarak maçlara gittiğini söyledi.

Trabzonspor'a aşık olduğunu ifade eden Ayyıldız, "Eve gelirdim, formamı giyerdim ve Avni Aker Stadı'na yürüyerek giderdim. Eşim beni buraya getirir, maç bitince beni orada bekler ve gelir alır." dedi.

Güller Dülger ise taraftarlığın annesinden kendisine geçtiğini dile getirerek, "Annemin maçlara gittiğini görüyordum. Hevesleniyorduk çocuk olduğumuz için çok getirmiyordu. Yaş ilerledikçe getirmeye başladı. Onunla birlikte gitmeye başladık maçlara. Kızlarım da Trabzonspor'a aşık çocuklar olsun istedim. Öyle olunca da aile boyu gelmeye başladık maçlara. İyi günde ve kötü günde diyoruz ya, ben o taraftayım. Her halükarda seviyorum." diye konuştu.

14 yaşındaki Miray Dülger de taraftarlığın kuşaktan kuşağa geçtiğini, anneannesinin maçlardaki coşkusunun kendisini de sevindirdiğini ifade etti.