Hamsi yılın 9 ayında 20 ülkede alıcı buldu

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Su ürünlerinde önemli ihracat potansiyeline sahip olup yurt dışı piyasalarda işlenmiş ürün olarak da ilgi gören hamsi, yılın 9 ayında 20 ülkede sofralarda yer aldı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin bu yılın ocak-eylül dönemindeki hamsi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 11 milyon 286 bin 986 dolar olarak gerçekleşti.

İhraç edilen ürün miktarı da 2 bin tondan yüzde 5 artışla 2 bin 106 tona çıktı.

Yılın 9 ayında Fransa, Belçika ve ABD başta olmak üzere, 20 ülkeye hamsi satıldı. Fransa'ya ocak-eylül döneminde 593 ton hamsi satıldı ve karşılığında 4 milyon 28 bin 578 dolar elde edildi. Fransa'yı 3 milyon 353 bin 745 dolarla Belçika, 1 milyon 149 bin 908 dolarla ABD takip etti. Türkiye'den geçen yılın aynı döneminden farklı olarak, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine de hamsi satıldı. - "Hamsinin işlenmiş ürün olarak ihracatı her geçen gün gelişti"