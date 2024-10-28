Timsal Karabekir, Trabzon'da "dünü unutma yarına hakkın olsun" konulu söyleşiye katıldı:

Asker ve devlet adamı Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, "Eğer gençler tarihini bilmezse kim ne derse inanır, onlar için coğrafyayı başkaları çizebilir." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "dünü unutma yarına hakkın olsun" konulu söyleşi katılan Karabekir, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutladı.

Karabekir, arşivinde yer alan fotoğraflarla askerlik, Milli Mücadele yılları, savaşlarda yakınlarını kaybeden çocukları yetiştirmesi başta olmak üzere babası Kazım Karabekir'in bilinmeyen yönlerini aktardı.

Kars'ta bulunan Gazi Muhtar Paşa Konağı'ndaki bir levhada okuduğu 'tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizer' yazısının kendisini çok etkilediğini dile getiren Karabekir, "Birlik ve beraberlik içerisinde bize verilmiş olan Cumhuriyet'e sahip çıkacağız. Eğer gençler tarihini bilmezse kim ne derse inanır, onlar için coğrafyayı başkaları çizebilir." ifadesini kullandı.

Karabekir, Cumhuriyet'in gerçek anlamda bir mucize olduğuna işaret ederek, "Allah Türk'ü gerçekten kurtarmak istemiş. O kadroyu başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aynı zamanda, aynı okullarda bize mucize olarak lütfetmiş. İsmini sayamayacağım kadar çok komutanımız ve onları okutan hoca 'bu sınıfın hepsi lider olacak' diyor. Hakikaten o sınıfın hepsi de lider vasfında." diye konuştu.