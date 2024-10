Timsal Karabekir, Trabzon'da "dünü unutma yarına hakkın olsun" konulu söyleşiye katıldı:

Asker ve devlet adamı Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, "Eğer gençler tarihini bilmezse kim ne derse inanır, onlar için coğrafyayı başkaları çizebilir." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "dünü unutma yarına hakkın olsun" konulu söyleşi katılan Karabekir, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutladı.

Karabekir, arşivinde yer alan fotoğraflarla askerlik, Milli Mücadele yılları, savaşlarda yakınlarını kaybeden çocukları yetiştirmesi başta olmak üzere babası Kazım Karabekir'in bilinmeyen yönlerini aktardı.

"Kazım Karabekir Erzincan'ı kurtardığı zaman fotoğraflarını görüyoruz yanmış, yıkılmış ve perişan olmuş. İstanbul Kapı'dan Erzurum'a geçtiğini ve halkın kendisini yüzleri gülerek karşıladığını söylüyor. Bir gariplik hissettiğini ve bazı insanların ise hiç kıpırdamadığını, biraz daha yaklaştığı zaman dehşetle görüyor ki her biri canlı canlı Ermeniler tarafından kazığa oturtulmuş ızdırapla can vermişlerdi. Doğu cephesi için söylediği yegane laf, 'Allah benim gözümün gördüklerini dünya üzerinde hiçbir göze göstermesin'. Bizim insanlarımız, bizim topraklarımızda acılar içerisinde can verdiler."