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        Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlığına başladı

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 20:57 Güncelleme: 28.10.2024 - 21:00
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        Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlığına başladı
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 11’inci haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Üçerli takımlar halinde 6’ya 6 dar alanda oyunla devam eden antrenman, koşu çalışması ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

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