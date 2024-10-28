Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlığına başladı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Üçerli takımlar halinde 6’ya 6 dar alanda oyunla devam eden antrenman, koşu çalışması ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR, Süper Lig’in 11’inci haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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