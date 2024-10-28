Trabzonspor ile ASKF Trabzon Şubesi arasında iş birliği protokolü yapıldı

Trabzonspor Kulübü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Trabzon Şubesi arasında iş birliği protokolü yapıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor Özkan Sümer Akademisi Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, Gençlik Geliştirme Akademi Direktörü İlker Erdem ve eğitim sorumlusu Nedim Karadeniz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Trabzon Şubesi’ne ziyarette bulundu.

Şahinkaya, burada yaptığı konuşmada, amatör takımların Trabzonspor için önemli bir kaynak olduğunu, bu potansiyelin daha verimli bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Amatör takımlarla olan bağları kuvvetlendirmek ve iletişimi artırmayı amaçladıklarını dile getiren Şahinkaya, "Bu proje ile hem kulübümüz, hem de bölgedeki futbolun gelişimine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Amatör takımlarımızın bizden beklentilerini karşılamak, oyuncu seçimi ve gelişim süreçlerine destek vermek en büyük önceliklerimiz arasında. Ayrıca antrenörlerimizle sürekli iletişimde kalarak bilgi ve tecrübe paylaşımını artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Şahinkaya, proje kapsamında amatör futbol kulüplerinin ortak sorunlarının anlaşılması ve bu sorunlara yönelik destek sağlanmasının da amaçlandığına işaret ederek, şunları kaydetti: