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        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri yarın satışa sunulacak

        Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkartılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 19:27 Güncelleme: 28.10.2024 - 19:27
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        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri yarın satışa sunulacak
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        Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkartılacak.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:

        VIP Platinum-B: 5.000

        VIP Platinum-A/C: 4.500

        VIP Gold: 3.750

        VIP Silver: 3.000

        Batı: 1.250

        Doğu: 900

        Fırtına: 800

        Güney-Kuzey Kale Arkası: 400

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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