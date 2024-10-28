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        Trabzon'da "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" yürüyüşü düzenlendi

        Trabzon'da, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 18:12 Güncelleme: 28.10.2024 - 18:23
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        Trabzon'da "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" yürüyüşü düzenlendi
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        Trabzon'da, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Ortahisar Belediyesi önünden başlayan ve Milli Mücadele döneminin anlatıldığı yürüyüş, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda son buldu.

        Yürüyüşün ardından CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon'un Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir kent olduğunu söyledi.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise birliği ve bütünlüğü sonsuza kadar muhafaza edeceklerini belirterek, Türk milletinin huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşayacağını kaydetti.

        Tören, 10. Yıl Marşı ile Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okumasının ardından tamamlandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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