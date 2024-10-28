Trabzon'da "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" yürüyüşü düzenlendi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise birliği ve bütünlüğü sonsuza kadar muhafaza edeceklerini belirterek, Türk milletinin huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşayacağını kaydetti.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon'un Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir kent olduğunu söyledi.

Ortahisar Belediyesi önünden başlayan ve Milli Mücadele döneminin anlatıldığı yürüyüş, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda son buldu.

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