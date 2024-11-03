Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın Fenerbahçe ile yaptığı maçı yöneten hakem Oğuzhan Çakır'a tepki göstererek, "Buraya biri tarafından planlanarak, kurularak gönderilmiş. Ama hiçbir şekilde, açık ve net söylüyorum Trabzonspor camiasının, Trabzon şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 22:47 Güncelleme: 03.11.2024 - 22:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın Fenerbahçe ile yaptığı maçı yöneten hakem Oğuzhan Çakır'a tepki göstererek, "Buraya biri tarafından planlanarak, kurularak gönderilmiş. Ama hiçbir şekilde, açık ve net söylüyorum Trabzonspor camiasının, Trabzon şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz." dedi.

        Doğan, bordo-mavili takımın 3-2 mağlup olduğu maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, takımını ve oyuncularını tebrik ederek, "Gereken mücadeleyi gösterdiler, sahada kaldılar ama saha dışındaki şerefsizlere maalesef mağlup olduk yine. Ligin başından beri Trabzonspor'un üzerine haysiyetsizce oynanan bir oyun var, bakın çok net söylüyorum haysiyetsizce, ahlaksızca." diye konuştu.

        "Tabii biz bunun arkasında neyin olduğunu biliyoruz." diyen Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

        "Burada iki tane operasyon var. Birinci operasyon, Trabzonspor takımına yapılan operasyon. İkinci operasyonu zamanı geldiğinde açıklayacağız. Ben her şeyden önce taraftarımıza ve bugün burayı dolduran binlerce insana üzüldüm. Herkes buraya çoluğuyla çocuğuyla bu maçı kazanmak, galibiyeti görmek için gelmiş ama buraya planlı bir şekilde gönderilen bir şerefsize yenilmiş. İlk golle alakalı bu saatten sonra bana kimse bir şey anlatamaz. Bu pozisyonun faul olduğunu söyleyen hakem, 'Ben bu pozisyonu gözümle gördüm' diye işaret ediyor, kural artık belli herkes de neyin ne olduğunu biliyor. Buraya biri tarafından planlanarak, kurularak gönderilmiş. Ama hiçbir şekilde, açık ve net söylüyorum Trabzonspor camiasının, Trabzon şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz. Artık sonuna geldi bu iş, ya bu saatten sonra herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası adama haddini çok sert bir şekilde bildirecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son sözü Fenerbahçe söyledi!
        Son sözü Fenerbahçe söyledi!
        Jose Mourinho'dan büyük sevinç!
        Jose Mourinho'dan büyük sevinç!
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        Parçalanmış bebek cesedi bulundu
        Parçalanmış bebek cesedi bulundu
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        S&P'den asgari ücret yorumu
        S&P'den asgari ücret yorumu
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?

        Benzer Haberler

        Fenerbahçe, Trabzon'da uzatmanın son dakikasında güldü
        Fenerbahçe, Trabzon'da uzatmanın son dakikasında güldü
        Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3
        Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polisin cenazesi Tr...
        İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polisin cenazesi Tr...
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar