Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın Fenerbahçe ile yaptığı maçı yöneten hakem Oğuzhan Çakır'a tepki göstererek, "Buraya biri tarafından planlanarak, kurularak gönderilmiş. Ama hiçbir şekilde, açık ve net söylüyorum Trabzonspor camiasının, Trabzon şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz." dedi.

Doğan, bordo-mavili takımın 3-2 mağlup olduğu maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, takımını ve oyuncularını tebrik ederek, "Gereken mücadeleyi gösterdiler, sahada kaldılar ama saha dışındaki şerefsizlere maalesef mağlup olduk yine. Ligin başından beri Trabzonspor'un üzerine haysiyetsizce oynanan bir oyun var, bakın çok net söylüyorum haysiyetsizce, ahlaksızca." diye konuştu.