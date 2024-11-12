Trabzon'da şehir dışından gelen doktorlara ileri fıtık cerrahisi alanında eğitim verildi

Trabzon'da ileri fıtık cerrahisi alanında deneyim kazanmak isteyen doktorlar, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eğitim aldı.

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Halil Afşin Taşdelen tarafından gerçekleştirilen ileri fıtık cerrahisi ameliyatına şehir dışından gelen doktorlar gözlemci olarak katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın, hastanede ileri cerrahi uygulamalarının paylaşıldığı belirterek, "Yeni nesil uzmanların bilgi ve deneyimlerini geliştirdiği bir merkez olmaktan gurur duymaktayız. Doktorlarımızı burada ağırlamaktan mutluyuz, bu tür bilgi paylaşımı ve iş birlikleri, sağlık alanında daha ileriye gitmemize vesile olmaktadır." ifadelerini kullandı.