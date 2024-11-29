Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor kafilesi, Antalya'ya gitti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 16:40 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor kafilesi, Antalya'ya gitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya gitti.

        Bordo-mavililer, hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

        Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya hareket eden Trabzonspor kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

        Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Ali Şahin Yılmaz, Eren Elmalı, John David Lundstram, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Umut Güneş, Edin Visca, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Denis Draguş, Simon Banza, Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu BM ile devam edemeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu BM ile devam edemeyiz
        Sahte içkiden 7 can kaybı!
        Sahte içkiden 7 can kaybı!
        Halep'te neler oluyor?
        Halep'te neler oluyor?
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 çocuk öldü, sürücü baba yaralı
        Kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 çocuk öldü, sürücü baba yaralı
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Zehra'yı 3 kez bıçaklayıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Zehra'yı 3 kez bıçaklayıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
        Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, TEKNOFEST'te derece yapan öğrencileri teb...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, TEKNOFEST'te derece yapan öğrencileri teb...
        Trabzon'da seyahat acenteleri temsilcileri bir araya geldi
        Trabzon'da seyahat acenteleri temsilcileri bir araya geldi
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Yıldızlı'daki içme suyu hattı çal...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Yıldızlı'daki içme suyu hattı çal...
        Trabzon'da öğrenciler omurga sağlığı hakkında bilgilendirildi
        Trabzon'da öğrenciler omurga sağlığı hakkında bilgilendirildi
        Akçaabat'ta Adalet Sarayı inşaatı devam ediyor
        Akçaabat'ta Adalet Sarayı inşaatı devam ediyor
        Trabzonspor'da olağan seçimli genel kurulu başlıyor
        Trabzonspor'da olağan seçimli genel kurulu başlıyor