Trabzon'da 115 akülü ve manuel engelli aracı dağıtılacak

Yurt dışında yaşayan hayırseverler tarafından alınan engelli araçlarının, Trabzon'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Almanya ve Avusturya'daki hayırseverlerin desteğiyle 90 akülü, 25 de manuel engelli aracı olmak üzere toplamda 115 araç alındı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Çekya'dan tıra yüklenen araçlar, Trabzon'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıktı.