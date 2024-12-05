Trabzon'da devrilen otomobildeki baba ile oğlu yaralandı

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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