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        Trabzon'da devrilen otomobildeki baba ile oğlu yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan baba ile oğlu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:22 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:26
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        Trabzon'da devrilen otomobildeki baba ile oğlu yaralandı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan baba ile oğlu tedavi altına alındı.

        Akyazı mevkisinde Hilmi Tunahan K'nin kullandığı 44 AGK 740 plakalı hafif ticari araç ile Emre Ç'nin (36) kullandığı 61 ZT 242 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü ile 4 yaşındaki oğlu Oktay Ç, yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı baba ve oğlu, olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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