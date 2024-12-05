Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'ndan Of Fen Lisesi'ne ziyaret

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Of Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Kabahasanoğlu, ziyaret ettiği lisenin müdürü Vahap Kurt ve öğretmenlerle bir süre görüştü.

Üniversite sınavına hazırlanan son sınıf öğrencilerini de sınıflarında ziyaret eden Kabahasanoğlu, başarılar diledi.

Kabahasanoğlu, öğrencilere güvendiklerini belirterek, "Daha çok çalışıp, ülkemizi daha da ileriye götüreceğinize inanıyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun. Hepinize üstün başarılar diliyorum." dedi.