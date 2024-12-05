Trabzon'da evinde bağladıkları kadının altınlarını gasbeden 4 zanlı yakalandı

Tonya Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, olayı H.C. (41), H.U. (42), F.B. (46) ve S.B'nin (24) gerçekleştirdiği tespit edildi.

Tonya ilçesine bağlı Sağrı Mahallesi'nde 24 Kasım'da H.F'nin evine giren yüzleri maskeli kişiler tarafından bağlandıktan sonra ziynet eşyalarının gasbedilmesiyle ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olay yerinin çevresindeki 57 güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

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