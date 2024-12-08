Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Trabzon Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'a gelen Bakan Göktaş, AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nin ardından Valiliği ziyaret etti. Bakan Göktaş'ı, Vali Aziz Yıldırım ve diğer ilgililer karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Göktaş, daha sonra Vali Yıldırım ve diğer ilgililerle bir süre görüştü. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçti. Burada da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve diğer ilgililerce karşılanan Göktaş, belediye girişinde şeref defterini imzaladı. Göktaş, daha sonra Genç ve diğer ilgililerle görüştü.