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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Trabzon Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 21:01 Güncelleme: 08.12.2024 - 21:01
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Trabzon Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

        Çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'a gelen Bakan Göktaş, AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nin ardından Valiliği ziyaret etti. Bakan Göktaş'ı, Vali Aziz Yıldırım ve diğer ilgililer karşıladı.

        Valilik şeref defterini imzalayan Göktaş, daha sonra Vali Yıldırım ve diğer ilgililerle bir süre görüştü.

        Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçti. Burada da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve diğer ilgililerce karşılanan Göktaş, belediye girişinde şeref defterini imzaladı.

        Göktaş, daha sonra Genç ve diğer ilgililerle görüştü.

        Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretlerde Bakan Göktaş'a, AK Parti MKYK üyesi Meryem Sürmen, İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu ile diğer ilgililer de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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