Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da üçüzler okçuluğa gönül verdi

        DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da okçuluğa yönelen 9 yaşındaki üçüzler Rüzgar, Yağmur ve Poyraz Cihan, bu branşta kendilerini geliştirmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da üçüzler okçuluğa gönül verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da okçuluğa yönelen 9 yaşındaki üçüzler Rüzgar, Yağmur ve Poyraz Cihan, bu branşta kendilerini geliştirmek istiyor.

        Ortahisar Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Sporla Gülümse Geleceğine" projesi kapsamında 4 bin 511 ilkokul öğrencisi, beden eğitimi ve oyun dersini spor salonlarında antrenörler eşliğinde işledi.

        Geçen yıl başlatılan ve bu yıl da devam eden projeye dahil olan öğrenciler arasında bulunan Cihan kardeşlerden ikisi okçuluğa, diğeri ise tenise yöneldi.

        Kardeşlerin okçuluktaki yeteneğini keşfeden Ortahisar Gençlik ve Spor Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Kazım Güzel, Yağmur ve Rüzgar'ın antrenmanını haftada üç güne çıkarttı.

        Annesiyle kardeşlerinin antrenmanını izleyeme gelen Poyraz da yazın okçuluğa yönelince, üç kardeş aynı spor branşına devam etti.

        Bir süre önce lisans çıkarılan kardeşlerden Yağmur ve Rüzgar, yaz spor okulları kapsamında gerçekleştirilen müsabakada 50 sporcu arasında okçulukta ilk madalyalarını almayı başardı.

        - Güzel: "Üçüz sporcularımıza çok şaşırdık"

        Antrenör Kazım Güzel, AA muhabirine, geçen yıl başlatılan proje kapsamında bazı öğrencileri keşfettiklerini söyledi.

        Başarı ve gayretlerinden dolayı kısa sürede üçüzlerden ikisinin madalya almaya hak kazandığını belirten Güzel, "Biz projenin sürekli olmasını istiyoruz. Çocukların yeteneklerinin keşfedilmesini, ilerde milli sporcu olmalarını ve bu yolda gayret göstermelerini çok istiyoruz." dedi.

        Güzel, öğrencilerin okçuluğa ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, "Projeyle haftada 14-15 okuldan öğrenciler tesisimize geliyor. Normal bir sayının üstünde olması bizi çok mutlu ediyor. Ne kadar çok öğrenciye ulaşırsak bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

        Yetenekli öğrencileri antrenmanlara çağırdıklarını dile getiren Güzel, üçüzleri de okçuluğa olan ilgilerinden dolayı keşfederek lisans çıkarttıklarını aktardı.

        Güzel, üçüzlerin ailesinin de çocuklarını sporla ilgilenmeleri noktasında desteklediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Biz de diğer antrenörümüzle üçüz sporcularımıza çok şaşırdık. Üçünün de sporla ilgilenmesi, aynı branşa gelmesi bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah ilerleyen süreçte de aynı şekilde gelirler. Üçüz kardeşin aynı branşa geldiğini ilk defa görüyorum, çok mutlu oluyorum, atışları da gayet iyi. Üçüzlerden ikisi il genelinde gerçekleştirdiğimiz yarışmalarda madalya alan sporcularımız oldu. Aldıkları her bir başarı bize, ailesine, Trabzon'umuza ve Türkiye'mize yazar. İnşallah ilerleyen süreçte bizleri daha mutlu edeceklerine inanıyorum. Üstün başarı ve gayretlerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum."

        - Anne Cihan, çocuklarının milli sporcu olmasını istiyor

        Üçüzlerin annesi Fatma Cihan, proje kapsamında çocuklarının okçuluğa yöneldiğini belirterek, "Hocamızı tanıdık, gayet iyi bir süreç geçti. Çocuklarım okçuluğu çok sevdi ve daha sonra devam etmek istedik. Hocamız bizi yönlendirdi. Madalya aldılar. Bu kadar beklemiyordum. Lisanslı oldular. İnşallah okçu ağabeyleri gibi milli sporcu olurlar." şeklinde konuştu.

        Üçüzlerden Yağmur Cihan, okçuluğu çok sevdiğini ifade ederek, "Kardeşim ilk başta tenise gidiyordu, sonra bizim burayı beğendi ve yazın aramıza katıldı. Antrenmanlarda da birlikte çalışıyoruz. Okçuluk çok güzel bir spor. Herkese tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Kardeşlerden Rüzgar, "Hiç beklemiyordum ama madalya kazandım ve çok sevindim." derken, Poyraz ise bundan sonraki hedefinin kardeşleri gibi madalya kazanmak olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kalbin 'mini beyni' keşfedildi
        Kalbin 'mini beyni' keşfedildi
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Elon Musk şehir kuruyor
        Elon Musk şehir kuruyor
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Ortahisar Futbol Spor Kulübü'nde hedef üst lig
        Ortahisar Futbol Spor Kulübü'nde hedef üst lig
        Trabzon'da inşaatta çökme: 3 işçi yaralı, 1 işçi öldü (2)
        Trabzon'da inşaatta çökme: 3 işçi yaralı, 1 işçi öldü (2)
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da inşaatta çökme meydana geldi, 1 işçi öldü, 3 işçi...
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da inşaatta çökme meydana geldi, 1 işçi öldü, 3 işçi...
        Trabzon'da inşaatta çökme: 3 işçi yaralı, 1 kişi aranıyor
        Trabzon'da inşaatta çökme: 3 işçi yaralı, 1 kişi aranıyor
        Artvin'deki heyelanda 100 bin ton toprak kütlesinin hareket ettiği belirlen...
        Artvin'deki heyelanda 100 bin ton toprak kütlesinin hareket ettiği belirlen...
        Trabzon'da "Geçmişten Geleceğe Türk İcatları" sergisi açıldı
        Trabzon'da "Geçmişten Geleceğe Türk İcatları" sergisi açıldı