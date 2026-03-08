Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 26. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, sahasında Ankara Hentbol'u 45-27 yendi.
Beşirli Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 22-13 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, salondan 45-27 galip ayrıldı.
