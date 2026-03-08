Trabzonspor'da Bouchouari'nin sol ayağının dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edildi
Trabzonsporlu futbolcu Benjamin Bouchouari'nin sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edildi.
Trabzonsporlu futbolcu Benjamin Bouchouari'nin sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edildi.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Benjamin Bouchouari'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığımız RAMS Başakşehir maçında sol ayak bileğinde burkulma meydana gelen oyuncumuz Benjamin Bouchouari'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.