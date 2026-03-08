Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Genç, mesajında, kadının sevginin, emeğin, fedakarlığın ve merhametin en güçlü temsilcisi olduğunu belirtti.



Aileyi ayakta tutan, toplumu şekillendiren ve geleceğe yön veren en kıymetli değerlerin kadınlar olduğunu vurgulayan Genç, şu ifadeleri kullandı:





"Kadınlarımızın eğitimden ekonomiye, sanattan siyasete kadar hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer alması, daha adil ve daha güçlü bir toplumun temel şartıdır. Tarihiyle, kültürüyle ve güçlü aile yapısıyla öne çıkan Trabzon'umuzda da kadınlarımız şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine büyük katkı sunmaktadır."



Genç, belediye olarak kadınların hayatın her alanında daha aktif, güçlü ve üretken olmaları için çalışmalar sürdürdüklerini dile getirerek, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını kaydetti.

