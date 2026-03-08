Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu üyesi Atasoy'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 11:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu üyesi Atasoy'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Atasoy, mesajında, kadınların geleceğin inşasında önemli bir rol üstlendiğini, ortaya koydukları katkının toplumların gelişimi ve ilerlemesi açısından büyük bir değer taşıdığını belirtti.


        Kadınların spor dünyasındaki emeğinin ve varlığının her geçen gün daha görünür hale geldiğini aktaran Atasoy, şu ifadeleri kullandı:

        "Kadın sporcularımızın elde ettiği başarılar, sporun farklı alanlarında görev yapan kadın profesyonellerin katkıları ve genç kızlarımızın spora olan ilgisi, geleceğin spor kültürünü daha güçlü ve daha kapsayıcı bir şekilde şekillendirmektedir. Trabzonspor Kulübü olarak kadınların sporda, tribünlerde ve hayatın her alanında daha güçlü ve daha görünür olduğu bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki kadınların güçlendiği, kız çocuklarının hayallerini özgürce kurabildiği ve özgüvenle büyüdüğü bir toplum, daha adil, daha güçlü ve daha umut dolu bir geleceğin en sağlam teminatıdır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Silahıyla X-Ray cihazından geçip SGK avukatı öldürdü!
        Silahıyla X-Ray cihazından geçip SGK avukatı öldürdü!
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        Kar erimesi çığ riskine yol açtı! 2 bölgeye uyarı!
        Kar erimesi çığ riskine yol açtı! 2 bölgeye uyarı!
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        Tacın sahibi oldu
        Tacın sahibi oldu
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor ile Kayserispor, yarın 58. kez karşı karşıya gelecek
        Trabzonspor ile Kayserispor, yarın 58. kez karşı karşıya gelecek
        Trabzon'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
        Trabzon'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
        Trabzon'da Hababam Sınıfı'nı hatırlatan anlar Kalp krizi geçiren öğretmenin...
        Trabzon'da Hababam Sınıfı'nı hatırlatan anlar Kalp krizi geçiren öğretmenin...
        Trabzon'da kadın konukevinden hizmet alanların yaşadıkları tiyatro sahnesin...
        Trabzon'da kadın konukevinden hizmet alanların yaşadıkları tiyatro sahnesin...
        Trabzon'da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
        Trabzon'da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
        Trabzonspor'da Zecorner Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti
        Trabzonspor'da Zecorner Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti