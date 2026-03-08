Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da kadın konukevinden hizmet alanların yaşadıkları tiyatro sahnesine taşındı

        Trabzon'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Mümkün" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 00:06 Güncelleme:
        Trabzon'da kadın konukevinden hizmet alanların yaşadıkları tiyatro sahnesine taşındı

        Trabzon'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Mümkün" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin rol aldığı oyun, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu.

        Kadın konukevinden hizmet alan üç kadının yaşadıklarının anlatıldığı oyunda, Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve KADES uygulaması ile koruyucu ve önleyici mekanizmalara da yer verildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, kadına yönelik şiddetle mücadeleye karşı oluşan mekanizmaları tiyatro aracılığıyla anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

        Türk Kadınlar Konseyi Derneği Trabzon Şubesi işbirliğinde hazırlanan oyunun ikinci kez sahnelendiğini belirten Mollaoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Dernek Başkanı Çağla Sonat ise kadına yönelik her türlü eşitsizliğin, şiddetin ve haksızlığın önüne geçmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

