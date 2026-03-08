Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalıştı. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışma gerçekleştirildi. İdmanın ardından açıklanan 21 kişilik kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Tim Jabol Folcarelli ve Benjamin Bouchouari yer almadı. Bordo-mavili takımın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor: Andre Onana, ⁠Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, ⁠Ozan Tufan, ⁠Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, ⁠Ernest Muçi, Oleksandr Zubkov, ⁠Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu.

