Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 15:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi


        Salon:HayriGür

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök , Uğur Akyıldız

        Trabzonspor: Reed 24, Berk Demir 7, Yeboah 14, Hamm 5, Taylor 11, Tinkle 6, İsmail Cem Ulusoy 10, Batu Bircan 2, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz, Delgado 10

        Karşıyaka: Sokolowski 20, Samet Geyik 12, Gordic, Bishop 9, Moody 6, Young 15, Serkan Menteşe, Manning 14, Ege Özçelik, Alston 3, Mert Celep


        1. Periyot: 21-17

        Devre: 44-32

        3. Periyot: 70-49

        Beş faulle oyundan çıkan: 39.29 Berk Demir (Trabzonspor)





        TRABZON

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor:89 - Karşıyaka:79
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor:89 - Karşıyaka:79
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mes...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mes...
        Trabzon'da kadın hakemlere 8 Mart jesti
        Trabzon'da kadın hakemlere 8 Mart jesti
        Trabzonspor ile Kayserispor ligde 48'inci randevuda
        Trabzonspor ile Kayserispor ligde 48'inci randevuda
        Trabzon'da kadın yolculara 8 Mart'ta fidan sürprizi
        Trabzon'da kadın yolculara 8 Mart'ta fidan sürprizi