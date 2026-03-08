Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:HayriGür
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök , Uğur Akyıldız
Trabzonspor: Reed 24, Berk Demir 7, Yeboah 14, Hamm 5, Taylor 11, Tinkle 6, İsmail Cem Ulusoy 10, Batu Bircan 2, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz, Delgado 10
Karşıyaka: Sokolowski 20, Samet Geyik 12, Gordic, Bishop 9, Moody 6, Young 15, Serkan Menteşe, Manning 14, Ege Özçelik, Alston 3, Mert Celep
1. Periyot: 21-17
Devre: 44-32
3. Periyot: 70-49
Beş faulle oyundan çıkan: 39.29 Berk Demir (Trabzonspor)
TRABZON
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.