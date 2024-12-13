Of'ta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

Trabzon'un Of ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu'ndaki programda, öğretmen ve velilerin hazırladığı yiyecekler davetlilere ikram edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, her alanda daha çok yerli ve milli üretimin önemli olduğunu söyledi.