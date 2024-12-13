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        Of'ta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

        Trabzon'un Of ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 17:00 Güncelleme: 13.12.2024 - 17:06
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        Of'ta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
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        Trabzon'un Of ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu'ndaki programda, öğretmen ve velilerin hazırladığı yiyecekler davetlilere ikram edildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, her alanda daha çok yerli ve milli üretimin önemli olduğunu söyledi.

        Etkinliğe katkı sağlayan öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür eden Kabahasanoğlu, "Devletimiz, siz değerli özel öğrencilerimiz için her türlü maddi ve manevi fedakarlıkları yapıyor. Her türlü yatırımla sosyal devletin en güzel örneklerini gösteriyor. Bu anlamda devletimize müteşekkiriz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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