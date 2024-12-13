Trabzon'da sağanak ve fırtına nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı
Trabzon'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı uçak seferleri gerçekleştirilemedi.
Trabzon'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı uçak seferleri gerçekleştirilemedi.
Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve fırtına bazı uçak seferlerini de etkiledi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndan karşılıklı yapılması planlanan Antalya-Trabzon ile İstanbul-Trabzon ve Ankara-Trabzon uçuşları iptal edildi.
Yağış ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.
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