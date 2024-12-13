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        Trabzon'da sağanak ve fırtına nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı

        Trabzon'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı uçak seferleri gerçekleştirilemedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 23:45 Güncelleme: 13.12.2024 - 23:45
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        Trabzon'da sağanak ve fırtına nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı
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        Trabzon'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı uçak seferleri gerçekleştirilemedi.

        Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve fırtına bazı uçak seferlerini de etkiledi.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndan karşılıklı yapılması planlanan Antalya-Trabzon ile İstanbul-Trabzon ve Ankara-Trabzon uçuşları iptal edildi.

        Yağış ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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