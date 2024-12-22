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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 19:59 Güncelleme: 22.12.2024 - 19:59
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Ozan Ergün, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Lundstram, Eren Elmalı, Mendy, Ozan Tufan, Cham, Cihan Çanak, Nwakaeme, Banza

        Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Taylan Antalyalı, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov, Seferi

        Sarı kart: Dk. 18 Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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