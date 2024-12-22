Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Ozan Ergün, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Lundstram, Eren Elmalı, Mendy, Ozan Tufan, Cham, Cihan Çanak, Nwakaeme, Banza
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Taylan Antalyalı, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov, Seferi
Sarı kart: Dk. 18 Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor)
TRABZON
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