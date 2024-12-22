Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Ozan Ergün, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Ali Şahin Yılmaz (Dk. 46 Enis Destan), Lundstram, Eren Elmalı (Dk. 90+3 Arif Boşluk), Mendy, Ozan Tufan, Cham (Dk. 90+4 Salih Malkoçoğlu), Cihan Çanak (Dk. 72 Umut Güneş), Nwakaeme, Banza
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 72 Herelle), Celustka (Dk. 82 Ege Bilsel), Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed (Dk. 90+1 Brazao), Taylan Antalyalı, Fredy (Dk. 83 Ahmet Aslan), Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov (Dk. 72 Puscas), Seferi
Gol: Dk. 86 Malheiro (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Ali Şahin Yılmaz, Dk. 80 Nwakaeme, Dk. 86 Malheiro, Dk. 90+3 Mendy (Trabzonspor), Dk. 52 Sousa, Dk. 90+2 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK)
TRABZON
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