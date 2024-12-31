Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan yeni yıl mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında her yeni yılın canlanan yeni umutların, özlemlerin ve beklentilerin habercisi olduğunu belirtti.

Yeni yılda da milletin birlik ve beraberlik içinde azim ve kararlılıkla emin adımlarla geleceğe yürümeye devam edeceğinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizler bu yeni yılda da hem ülkemiz hem de ilimiz adına ekonomik, sosyal, kültürel, turizm ve sanayi açısından daha da ileride olmak ve halkımızın hayatını rahat, huzur ve güven içinde sürdürebilmesini temin etmek için daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. ​​Yeni yılda, özellikle ilimizin sahip olduğu bütün değerleri ve dinamikleri kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle, marka şehir Trabzon'umuzun huzur ve emniyet içinde gelişimini sürdürmek için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu konudaki en büyük gücümüz ilimizin, sivil toplum ve kamu kuruluşları ile bakanlarımız ve milletvekillerimizle bir bütün olarak ortak bir iradeye sahip olmasıdır."