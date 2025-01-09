Hamsi ihracatından elde edilen gelir 2024'te yüzde 10 arttı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin 2024'teki hamsi ihracatı, 2023'e göre yüzde 10 artışla 15 milyon 147 bin 738 dolara yükseldi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, su ürünlerinde adından söz ettiren Türkiye'den geçen yıl 21 ülkeye hamsi ihraç edildi.

2023 Ocak-Aralık döneminde 13 milyon 745 bin 45 dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatı, geçen yıl yüzde 10 artarak 15 milyon 147 bin 738 dolara ulaştı.

Geçen yıl ihraç edilen hamsi miktarı 2023'e göre yüzde 7 artışla 3 bin 253 ton olarak gerçekleşti. Hamsiye en çok talep ise Fransa, Belçika ve ABD'den geldi.

Türkiye'den geçen yıl Fransa'ya 5 milyon 378 bin 319, Belçika'ya 4 milyon 331 bin 485, ABD'ye 1 milyon 444 bin 103 dolarlık hamsi ihraç edildi.

Ülkeden 2023'ten farklı olarak Dubai'ye de geçen yıl hamsi dış satımı yapıldı.