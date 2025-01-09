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        Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:00 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:06
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        Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve 6'ya 3 dar alandaki oyunun ardından sprint ve anaerobik çalışma yaptı.

        Tedavi için gittiği İspanya'dan dönen Karadağlı stoper Stefan Savic de antrenmanda yer aldı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Onvo Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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