Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'u 37-29 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'u 37-29 yendi.
Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 21-14 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Trabzon temsilcisi, müsabakadan 37-29 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Ortahisar Belediyespor 5. galibiyetini alırken, Yenimahalle Belediyespor ise 7. mağlubiyetini yaşadı.
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