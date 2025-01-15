Türk çayı ihracatında Belçika son 5 yılda ilk sırada yer aldı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin çay ihracatında ilk sırada yer alan Belçika'ya, 2020'den itibaren toplamda 33 milyon 340 bin 821 dolarlık çay ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkenin önemli tarımsal ürünlerinden çayın 2020'de 17,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçen ihracatı, son 5 yılda yüzde 44 artarak 25,1 milyon doları aştı.

Belçika, 2020-2025 arasında en fazla çay dış satımı yapılan ülke oldu.

Türkiye'den 2020'de Belçika'ya 5 milyon 598 bin 318, 2021'de 6 milyon 881 bin 569, 2022'de 4 milyon 168 bin 419 ve 2023'te de 8 milyon 189 bin 149 dolarlık çay ihraç edildi.

Ülkeden 2024'te yapılan çay ihracatında da Belçika başı çekerken, Belçika'yı Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) takip etti.

Türkiye'den geçen yıl Belçika'ya 8 milyon 503 bin 366, Birleşik Krallık'a 4 milyon 232 bin 179 ve KKTC'ye de 2 milyon 19 bin 892 dolarlık dış çay satışı yapıldı.

Ülkeden geçen yıl, 2023'ten farklı olarak Gine-Bissau, Küba, Tunus, Mali, Mısır, Burundi, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Cibuti, Kolombiya, Kamboçya ve Slovenya'ya da çay ihraç edildi.

- Ülke ihracatının yüzde 62'si Rize'den

Türkiye'den 2024'te yapılan çay ihracatının yüzde 62'si Rize'den gerçekleştirildi.

Kentten geçen yıl 29 ülkeye 3 bin 104 ton karşılığı 11 milyon 143 bin 558 dolarlık çay satıldı.

Rize'den gerçekleştirilen çay dış satımında da 8 milyon 394 bin 524 dolarla Belçika ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 849 bin 130 dolarla Birleşik Krallık, 551 bin 860 dolarla da KKTC takip etti.

- "Türk çayı, ihraç pazarlarındaki tüketicilerden büyük beğeni topladı"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, Türk çayının bilinirliliğinin her geçen gün arttığını söyledi.

Türk çayının ihraç pazarlarındaki tüketicilerden büyük beğeni toplandığını belirten Turgut, ihracat yapılan ülke, özerk bölge ve serbest bölge sayısının 2023 yılında 119 olduğunu, 2024'te bu rakamın 122'ye yükseldiğini ifade etti.