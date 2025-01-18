Trabzonspor kalecisi Onuralp Çevikkan ameliyat edildi
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, sağ elinden sakatlanan kaleci Onuralp Çevikkan'ın ameliyat edildiğini bildirdi.
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, sağ elinden sakatlanan kaleci Onuralp Çevikkan'ın ameliyat edildiğini bildirdi.
Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, "Sağ el kemiğinde kırık bulunan oyuncumuz Onuralp Çevikkan, sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlaması planlanmaktadır." ifadesini kullandı.
Onuralp Çevikkan, 2 gün önce gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.