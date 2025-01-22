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        Trabzonspor, kadrosuna kattığı Danylo Sikan için imza töreni düzenledi

        Trabzonspor Kulübü, 4,5 yıllık anlaşma sağladığı Danylo Sikan için imza töreni düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 21:53 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:53
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        Trabzonspor, kadrosuna kattığı Danylo Sikan için imza töreni düzenledi
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        Trabzonspor Kulübü, 4,5 yıllık anlaşma sağladığı Danylo Sikan için imza töreni düzenledi.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Danylo Sikan için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da katıldı.

        Kafkas, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

        "Trabzonspor gibi büyük bir camiayı tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Geride bıraktığı başarılı dönemin, Trabzonspor'da da aynı şekilde devam etmesini ve burada mutlu bir kariyer sürdürmesini temenni ediyoruz. Her oyuncumuzun Trabzonspor'da mutlu olması bizim en büyük önceliğimizdir. Bu imza töreni vesilesiyle bir dileğimi daha paylaşmak istiyorum. Ukrayna'daki savaş ortamının en kısa sürede barış ortamına dönüşmesini yürekten diliyorum."

        Sikan ise böylesine büyük bir camiaya katıldığı için son derece mutlu olduğunu belirterek, "Antrenmanlara ve maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum. En kısa sürede takım arkadaşlarımla sahada olmayı ve bu formayla mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum. Büyük Trabzonspor taraftarının desteğiyle burada birçok kupa kazanmayı hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Danylo Sikan'ın 14 numaralı formayı giyeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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