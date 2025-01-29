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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:37 Güncelleme: 29.01.2025 - 17:10
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı.

        Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmada Trabzonspor'un golünü 55. dakikada Valentina Troka attı, sarı-kırmızılıların golü ise 70. dakikada Andrea Staskova'dan geldi.

        Karşılaşma sonucunda Trabzonspor'un puanı 28'e, Galatasaray'ın da 26'ya yükseldi.

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