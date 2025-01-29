Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı.
Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmada Trabzonspor'un golünü 55. dakikada Valentina Troka attı, sarı-kırmızılıların golü ise 70. dakikada Andrea Staskova'dan geldi.
Karşılaşma sonucunda Trabzonspor'un puanı 28'e, Galatasaray'ın da 26'ya yükseldi.
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