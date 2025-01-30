Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        KTÜ'lü akademisyenler yelkovan kuşlarından esinlenerek İHA kanadı yaptı

        ENES SANSAR - Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) isli yelkovan kuşundan esinlenerek insansız hava araçlarının daha uzun süre uçabilmesi için kanat üretimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:02 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        KTÜ'lü akademisyenler yelkovan kuşlarından esinlenerek İHA kanadı yaptı
        ABONE OL

        ENES SANSAR - Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) isli yelkovan kuşundan esinlenerek insansız hava araçlarının daha uzun süre uçabilmesi için kanat üretimi yapıldı.

        KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Mehmet Seyhan ve araştırma ekibi, KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi tarafından desteklenen "İsli Yelkovan Kuş Türünden Esinlenerek Düşük Reynolds Sayılarında Çalışan İHA'larda Kullanmak Maksatlı Kanat Tasarımı" projesi kapsamında bir araya geldi.

        Aerodinamik ve Rüzgar Enerjisi Araştırma Laboratuvarı'nda sürdürülen çalışmalarda, İHA'ların daha uzun süre havada kalabilmesi için yelkovan kuşunun kanat yapısı incelendi.

        Plastik hammadde kullanılarak oluşturulan konsept kanatlar, aerodinamik test ölçümlerinden başarıyla geçti.

        Seyhan, AA muhabirine, İHA'ların havada daha uzun süre durabilmesi ve daha az enerji harcamasını hesaplayarak farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Yelkovan kuşunun uzun süre uçabilmesinden esinlendiklerini dile getiren Seyhan, "Bu kuşun kanat yapısının özellikle düşük reynolds sayılarında çalışan İHA'larda kullanılabilmesine yönelik konsept bir kanat tasarımı üzerine çalışma gerçekleştirdik." dedi.

        Seyhan, farklı yaklaşımlarla bu çalışmanın geliştirilerek daha büyük hava araçlarında da kullanılabileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

        "İlk aşamada yelkovan kuşunun kanatlarını konsept için belirledik. Daha sonrasında bunun tasarım aşaması var. Bu tasarım aşamasında da kanatların üst kesitlerini alıp üç boyutlu tasarım programlarında bunların uygun şekilde modellemesini yaptık. Bu tasarlamış olduğumuz modellerin daha sonra hızlı prototiplerini yazıcılar kullanarak hızlı bir şekilde modellerimizi ürettik."

        - "Yaptığımız bu çalışma doğanın taklidi"

        Seyhan, doğayı izleyerek çalışmalar yaptıklarına değinerek, "Yaptığımız bu çalışma doğanın taklidi. Yani doğada gördüğümüz herhangi bir cisim nesne ağaç her şey olabilir. Canlı ve cansız varlıklardan esinlenerek, aerodinamikte karşılaşılan problemlerin çözümü üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Projede yer alan araştırma görevlisi Abdussamed Yıldız ise özgün çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

        Yıldız, projede üç boyutlu çizim programlarından da yararlandıklarını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Yaptığımız tasarımlar neticesinde kanattan elde edeceğimiz performansı geliştirmiş oluyoruz. Üç boyutlu çizim programları vasıtasıyla belli hesaplamalar yapıldıktan sonra 3D yazıcılarda bunların tasarımı yapılıyor. Tasarlanan kanatlar dilimleniyor ve daha uygun şekle getiriliyor. Burada uygun malzeme belirlenip onla üretimi gerçekleştiriliyor. Belli hassasiyete geldikten sonra modellerimiz test için hazır oluyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Gülben Ergen, ifade verdi
        Gülben Ergen, ifade verdi
        4.5 milyar yaşındaki Bennu asteroitinde yaşamın yapı taşları bulundu
        4.5 milyar yaşındaki Bennu asteroitinde yaşamın yapı taşları bulundu
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, 259 günlük deplasman galibiyeti hasretini Kayseri'de sonlandır...
        Trabzonspor, 259 günlük deplasman galibiyeti hasretini Kayseri'de sonlandır...
        Trabzon'da bir hastanın göğüs boşluğundan 3,5 kilogram tümör çıkarıldı
        Trabzon'da bir hastanın göğüs boşluğundan 3,5 kilogram tümör çıkarıldı
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan, takımıyla büyük başarılar kazan...
        Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan, takımıyla büyük başarılar kazan...
        Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Çelik'ten Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki ol...
        Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Çelik'ten Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki ol...