Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Çelik'ten Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili soruşturma hakkında açıklama:

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, geçen sezon Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili başlatılan soruşturmalara ilişkin, "Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığının inisiyatifinde başladı ve devam ediyor. Süreçler biraz uzun sürdü evet, niye çünkü çok kapsamlı, 100'e yakın vatandaş sahaya indi." dedi.

Çelik, Trabzon Adliyesi Salonunda düzenlenen 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısında, Trabzon Adliyesinde 620 personelin görev yaptığını ve geçen yıldan 2025'e devreden toplam dosya sayısının 15 bin 12 olduğunu söyledi.

Geçen yıl Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçlarını Soruşturma Bürosuna 689 dosya geldiğini vurgulayan Çelik, yıl sonu itibarıyla elde 50 soruşturma dosyası kaldığı bilgisini verdi.

Çelik, 2024'de Terör Bürosuna 224 dosya geldiğini, yıl sonu itibarıyla geçmiş yıllardan da devredenlerle birlikte elde 240 soruşturma dosyası bulunduğunu ifade etti.

Uyuşturucu Suçlar Bürosuna geçen yıl madde kullanımı dolayısıyla 758, madde ticaretine ilişkin de 392 dosya geldiğini aktaran Çelik, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosuna ise 2 bin 180 dosya geldiğini, yıl sonu itibarıyla elde 1457 dosya kaldığını söyledi.

Uzlaştırma Bürosuna geçen yıl gelen dosyaların 1277'sinde uzlaştırma sağlandığını, 1221'inde uzlaştırma sağlanamadığını aktaran Çelik, Trabzon Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Kaçakçılık Bürosu, İlamat ve İnfaz Bürosu, Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü verileri ile Trabzon E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurulu İşyurdu, Beşikdüzü T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu faaliyetlerini paylaştı.

Çelik, yapımına başlanan Akçaabat ve Araklı adliye binalarının yıl içinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

- "Bu soruşturma, çok kapsamlı bir soruşturma"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çelik, Trabzon'da Aralık 2024'te meydana gelen dövizci soygunuyla ilgili 2 kişinin tutuklu olduğunu, soruşturmanın çok kapsamlı devam ettiğini söyledi.

Çalınan paranın Bitcoin'e aktarıldığına ilişkin ifade üzerine de Çelik, "Evet aktarılmış, benzer bahsettiğim yöntemlerle aktarılmış. Bir yere kadar ulaştık, belirli miktar paraya bulduk ama yurt dışı bağlantıları olduğu için kırmızı bülten falan çıkarma olacak. Haliyle buradaki bağlantıları üzerinden de çalışıyoruz. Çok detaylı soruşturma devam ediyor o konuda." dedi. Çelik, Trabzon Adliyesinde bir personelin kadınlar tuvaletine kamera koyduğu iddiasıyla tutuklanmasına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: "Talihsiz bir olay, olabiliyor, insanın olduğu yerde her türlü ihmaller veya bu tip yanlış şeyler yaşanabiliyor. Bu açıdan soruşturma devam ediyor, ilgili şüpheli tutuklu şu anda zaten. Onunla ilgili içeriğiyle ilgili incelemeler devam ediyor. Ama bu bireysel bir olay, ondan sonra belirli periyotlarla şeylerimiz devam ediyor. Adliyeye gelen vatandaşlarımız ve çalışanlarımız müsterih olsun." Geçen sezon Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren bir kişinin Fenerbahçeli futbolcu tarafından darbedilmesine ilişkin soruşturmanın akıbeti ve soruşturma sürecine herhangi bir müdahale olup olmadığı yönündeki soru üzerine Çelik, şu değerlendirmede bulundu: "Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığının inisiyatifinde başladı ve devam ediyor. Şimdi süreçler biraz uzun sürdü evet, niye çünkü çok kapsamlı, 100'e yakın vatandaş sahaya indi. Bu 100'e yakın vatandaşın bir kısmının, 20-25'e yakınının futbolculara fiili saldırısı var, futbolcuların bazılarının var. Yani bunların tespit edilmesi öyle kolay değil. Tek tek geriye doğru sayarak, oturduğu yerden numaradan bu kişiler tespit ediliyor hatta bazen başkasını yerine oturtuyor, dolayısıyla bunları yapmak öyle basit bir şey değil. 3-5 kişi değil bu insanlar. Bu soruşturma, çok kapsamlı bir soruşturma. Öyle birilerinin telkiniyle falan olmaz. Ben Maraş'ta depremi yaşadım, 500-600 insanı, 700 insanı tutuklamaya sevk ettik. Bunların arasında eski milletvekilleri vardı, ilçe belediye başkanları vardı. Bu soruşturmalarda öyle birilerinin telkiniyle falan işlem yapılmaz, hiçbir Cumhuriyet Başsavcısı, hiçbir adliyede böyle şey olmaz. Bu algı evet var, bazen böyle algı olabiliyor."