Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, 259 günlük deplasman galibiyeti hasretini Kayseri'de sonlandırmak istiyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:06 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, 259 günlük deplasman galibiyeti hasretini Kayseri'de sonlandırmak istiyor
        ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

        Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi.

        Trabzonspor, Bellona Kayserispor'u mağlup etmesi halinde 259 günlük deplasman galibiyeti hasretine Kayseri'de son vermiş olacak.

        - 9 maçta 4 puan elde etti

        Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 9 maçtan 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

        Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan Trabzonspor; Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a mağlup oldu.

        Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 27 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.

        Ligde 25 puanı bulunan Trabzonspor, evindeki maçlarda ise 21 puan topladı.

        - 3 çalıştırıcı galibiyet yaşayamadı

        Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı 9 lig maçında 3 farklı teknik adam görev yaptı.

        Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor'a konuk olurken, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

        Ligde bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile karşılaşan bordo-mavili takım, geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde İstanbul'dan golsüz beraberlikle döndü.

        Daha sonra 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 7 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu müsabakaları da 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle tamamlayıp, galibiyet hasretini dindiremedi.

        Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ile 0-0 ve Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor'a ve Reeder Samsunspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3 yenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Norveç Varlık Fonu'ndan 222 milyar dolar yatırım kârı
        Norveç Varlık Fonu'ndan 222 milyar dolar yatırım kârı
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Oğulları dünyaya geldi
        Oğulları dünyaya geldi
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Meta, Trump'a 25 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Meta, Trump'a 25 milyon dolar tazminat ödeyecek
        İşçiye tayin dayatması yapılabilir mi?
        İşçiye tayin dayatması yapılabilir mi?
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        3 il için sağanak yağmur uyarısı! Sis, buzlanma ve çığ uyarısı
        3 il için sağanak yağmur uyarısı! Sis, buzlanma ve çığ uyarısı

        Benzer Haberler

        Trabzon'da bir hastanın göğüs boşluğundan 3,5 kilogram tümör çıkarıldı
        Trabzon'da bir hastanın göğüs boşluğundan 3,5 kilogram tümör çıkarıldı
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan, takımıyla büyük başarılar kazan...
        Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan, takımıyla büyük başarılar kazan...
        Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Çelik'ten Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki ol...
        Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Çelik'ten Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki ol...
        Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde bazı taraflar uzlaştı
        Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde bazı taraflar uzlaştı