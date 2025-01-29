Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın basına açık bölümünde ısınma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Onuralp Çevikkan, Okay Yokuşlu, Draguş, Arif Boşluk ile sol dizinde ödem oluşan Nwakaeme katılmadı.

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