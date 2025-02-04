Trabzon'da yol süpürme aracının devrildiği kazada bir işçi yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde devrilen yol süpürme aracının altında kalan işçi yaralandı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde devrilen yol süpürme aracının altında kalan işçi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli mevkisinde T.Ç'nin kullandığı 61 AY 975 plakalı yol süpürme aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Park halindeki tıra çarparak durabilen araçtaki E.K, devrilme sırasında düşerek aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartılan E.K, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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